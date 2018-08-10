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«Адмирал Эссен» обнаружил американскую подлодку | 10 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    «Адмирал Эссен» обнаружил американскую подлодку | 10 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Фрегат «Адмирал Эссен» обнаружил американскую подлодку. Военная полиция РФ выставит восемь постов вблизи сирийско-израильской границе. В сети появилось видео страшного ДТП в Мытищах. Мария Захарова ответила Хизер Науэрт на заявления о новых санкциях.
    8:37 10 Августа 2018
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    Фрегат «Адмирал Эссен» обнаружил американскую подлодку

    «Адмирал Эссен» обнаружил американскую подлодку | 10 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» отследил в Средиземном море и взял на сопровождение субмарину США типа «Огайо». За два часа российские моряки записали основные параметры подлодки. После расшифровки их добавят к акустическому портрету субмарины. «Адмирал Эссен» вышел в Средиземное море в марте текущего года, а в конце июня вернулся в Севастополь. Во время плавания экипаж корабля отработал навыки ведения боя, противолодочные задачи и провел артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям.

    Военная полиция РФ выставит восемь постов вблизи сирийско-израильской границе

    «Адмирал Эссен» обнаружил американскую подлодку | 10 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Военная полиция РФ выставит восемь постов вблизи демилитаризованной зоны у Голанских высот на сирийско-израильской границе, эту зону контролируют силы ООН. Первый пост уже несет службу в Эль-Весии, что в провинции Эль-Кунейтра. заместитель командующего группой Сергей Кураленко пояснил, что посты обеспечат мир в районах Сирии. Добавлю, миссия ООН провела первое самостоятельное патрулирование без сопровождения военной полиции РФ.

    В сети появилось видео страшного ДТП в Мытищах

    «Адмирал Эссен» обнаружил американскую подлодку | 10 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В сети появилось видео страшного ДТП в Мытищах, в результате которого под колесами автобуса оказались три пешехода. Авария произошла вечером накануне, в районе Шараповского проезда Мытищ в Московской области. Автобус протаранил группу пешеходов на «зебре» и врезался в идущую впереди маршрутку. Причиной аварии могла стать техническая неисправность. На нашем официальном сайте riafan.ru опубликован список пострадавших.

    Мария Захарова ответила Хизер Науэрт на заявления о новых санкциях

    «Адмирал Эссен» обнаружил американскую подлодку | 10 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепа США о цели новых санкций. Напомню, ранее официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты Америки «хотели иметь более хорошие отношения с российским правительством». Захарова в ответ попросила американскую коллегу привести «пару примеров того, где и как этот «набор» сработал».
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