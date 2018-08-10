Стали известны производители авто, заработавшие больше всех на российском рынке
Москва, 10 августа. На покупку новых автомобилей за первые шесть месяцев 2018 года россияне потратили один триллион 94 миллиардов рублей. Это на 23% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
По данным аналитического агентства «Автостат», более 90% от этой суммы ушло на покупку иномарок. Это 990 миллиардов рублей. Остальная часть — на покупку отечественных машин (104 миллиарда рублей). Самыми популярными марками машин среди россиян были Kia и Toyota. При этом продажи этих автомобилей увеличились на 45% и 15% соответственно. В тройке лидеров также оказалась Lada, продажи которой выросли на 30% по сравнению с первыми шестью месяцами 2017 года.
В пятерке лидеров также Hyundai и Mercedes-Benz. По словам экспертов, на долю этих пяти марок машин приходится 48% от всего объема проданных машин.