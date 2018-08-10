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Медведев заявил о возможном введении уголовной ответственности за увольнение пожилых сотрудников
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    Медведев заявил о возможном введении уголовной ответственности за увольнение пожилых сотрудников

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    Медведев заявил о возможном введении уголовной ответственности за увольнение пожилых сотрудников

    Петропавловск-Камчатский, 10 августа. В России могут ввести уголовную ответственность за увольнение пожилых сотрудников, заявил в пятницу премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

    Он не исключил, что такая мера может появиться после повышения пенсионного возраста.

    «Сейчас готовятся предложения, очень разные, вплоть до введения жесткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников», — пояснил премьер, выступая на встрече с сотрудниками Кроноцкого заповедника в Камчатском крае.

    По мнению Медведева, такие меры могут обеспечить серьезные гарантии. Он пояснил, что в России уже действует норма уголовного законодательства, запрещающая увольнять женщин, находящихся в декретном отпуске.

    Медведев заявил о возможном введении уголовной ответственности за увольнение пожилых сотрудников

    «Я думаю, что подобную систему гарантий необходимо создавать и в отношении лиц зрелого возраста», — заключил премьер.

    19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России до 63 лет для женщин и до 65 лет у мужчин. Инициатива была предложена правительством РФ. Предполагается, что переход на новый пенсионный возраст будет осуществляться поэтапно с 2019 года.

    Как отмечают эксперты и политики, нововведение позволит значительно повысить размер пенсии в России. Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что в случае введения нового пенсионного возраста к 2024 году пенсии в России достигнут двух прожиточных минимумов.

    Автор: Василий Котов
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