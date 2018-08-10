СМИ рассказали об ударе новых антироссийских санкций по экономике США

Вашингтон, 10 августа. Новые антироссийские санкции, подготовленные в Вашингтоне, ударят по самим Соединенным Штатам.

Об этом на страницах The Hill пишет обозреватель Ричард Савайя. По мнению журналиста, новые ограничения не останутся незаметными в России, однако США пострадают от них гораздо больше.

Аналитик уверен, что санкции «вобьют клин» между Вашингтоном и Брюсселем, а также дестабилизируют энергетический и финансовый рынки. При этом бизнес США будет вынужден покинуть Россию, оставив ее для конкурентов из Китая и Европы.

«Это означает, что российская компания, которая купит долю в проекте в любой точке мира, фактически может вытеснить американские компании», — рассуждает на страницах издания Савайя.

Как напоминает «Газета.ru», государственный департамент проинформировал, что США введут новые санкции против России в Солсбери. При этом, кроме очередных пустых обвинений, никаких доказательств вмешательства Москвы представлено не было.

