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СМИ рассказали об ударе новых антироссийских санкций по экономике США
Экономика
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    СМИ рассказали об ударе новых антироссийских санкций по экономике США

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    СМИ рассказали об ударе новых антироссийских санкций по экономике США

    Вашингтон, 10 августа. Новые антироссийские санкции, подготовленные в Вашингтоне, ударят по самим Соединенным Штатам.

    Об этом на страницах The Hill пишет обозреватель Ричард Савайя. По мнению журналиста, новые ограничения не останутся незаметными в России, однако США пострадают от них гораздо больше.

    Аналитик уверен, что санкции «вобьют клин» между Вашингтоном и Брюсселем, а также  дестабилизируют энергетический и финансовый рынки. При этом бизнес США будет вынужден покинуть Россию, оставив ее для конкурентов из Китая и Европы.

    «Это означает, что российская компания, которая купит долю в проекте в любой точке мира, фактически может вытеснить американские компании», — рассуждает на страницах издания Савайя.

    Как напоминает «Газета.ru», государственный департамент проинформировал, что США введут новые санкции против России в Солсбери. При этом, кроме очередных пустых обвинений, никаких доказательств вмешательства Москвы представлено не было.
     

    Автор: Константин Терехов
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