На пляже Австралии найдены зубы гигантской доисторической акулы

Сидней, 10 августа. В Австралии на пляже палеонтолог-любитель Филипп Маллали нашел зубы доисторической мега-акулы. Как пишет Phys.org, останки были найдены на одном из австралийских пляжей в регионе Ян-Джуке.

Как уточнил палеонтолог, он искал окаменелости на пляже, повернулся и увидел торчащий из валуна зуб. Маллали назвал свое открытие важным. По его словам, «находкой нужно поделиться с людьми». Как объяснили эксперты, зубы длиной в семь сантиметров принадлежат акуле. По размерам она в два раза превосходит ныне существующих хищников этого вида. При этом специалисты сошлись во мнении, что акула жила 25 миллионов лет назад.

Ранее сообщалось, что акула убила чешского туриста на популярном курорте Египта. Гражданин Чехии погиб в 20 километрах от берега в результате атаки акулы. Местные жители нашли останки туриста на пляже курортного города. Чех отдыхал в Марса-Аламе вместе со своей семьей: супругой и ребенком. В связи с трагическим событием египетские власти сформировали специальную группу для проведения расследования.