Стало известно, сколько будут стоить новые Samsung Galaxy Note 9

Нью-Йорк, 10 августа. Корейская компания Samsung представила новый смартфон Galaxy Note 9‍ с Bluetooth-стилусом и увеличенным экраном.

Презентация нового смартфона прошла в Нью-Йорке. Ее трансляция была доступна на сайте Samsung, сообщает Газета.ru. Помимо Galaxy Note 9‍, компания представила часы Galaxy Watch и умную колонку Galaxy Home с голосовым помощником Bixby.

Представленный смартфон получил новый 6,4-дюймовый AMOLED-экран, шесть или восемь гигабайт оперативной памяти в зависимости от комплектации и 128 или 512 гигабайт постоянной памяти. Кроме того, новый смартфон оснащается двойным модулем камеры с широкоугольным и длиннофокусным объективами. Разрешение обеих камер составляет 12 мегапикселей.

В России продажи смартфона стартуют 31 августа. Модель на 128 гигабайт будет стоить 69 тыс. 990 рублей. Galaxy Note 9‍ с 512 гигабайтами будут продавать за 89 тыс. 990 рублей.