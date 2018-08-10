Меню
Технологии
Стало известно, сколько будут стоить новые Samsung Galaxy Note 9
Экономика
Стали известны производители авто, заработавшие больше всех на российском рынке
Следующая новость
Загрузка...

    Стало известно, сколько будут стоить новые Samsung Galaxy Note 9

    55

    Стало известно, сколько будут стоить новые Samsung Galaxy Note 9

    Нью-Йорк, 10 августа. Корейская компания Samsung представила новый смартфон Galaxy Note 9‍ с Bluetooth-стилусом и увеличенным экраном.

    Презентация нового смартфона прошла в Нью-Йорке. Ее трансляция была доступна на сайте Samsung, сообщает Газета.ru. Помимо Galaxy Note 9‍, компания представила часы Galaxy Watch и умную колонку Galaxy Home с голосовым помощником Bixby.

    Представленный смартфон получил новый 6,4-дюймовый AMOLED-экран, шесть или восемь гигабайт оперативной памяти в зависимости от комплектации и 128 или 512 гигабайт постоянной памяти. Кроме того, новый смартфон оснащается двойным модулем камеры с широкоугольным и длиннофокусным объективами. Разрешение обеих камер составляет 12 мегапикселей.

    В России продажи смартфона стартуют 31 августа. Модель на 128 гигабайт будет стоить 69 тыс. 990 рублей. Galaxy Note 9‍ с 512 гигабайтами будут продавать за 89 тыс. 990 рублей.

    Автор: Виктор Мальцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.