Рассмотрение дел Сигала и Вайнштейна о домогательствах началось в США

Вашингтон, 10 августа. Проверку новых обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против актера Стивена Сигала и продюсера Харви Вайнштейна, начала прокуратура Лос-Анджелеса.

Как говорится в заявлении надзорного ведомства, дело в отношении Сигала, Вайнштейна, а также еще одного актера Энтони Андерсона департамент полиции передал на проверку в среду.

«Газета.ru» напоминает, что в прошлом и текущем годах в Соединенных Штатах прокатилась череда скандалов, связанных с обвинениями деятелей шоу-бизнеса в домогательствах.

Больше всех пострадал продюсер Харви Вайнштейн, которого в непристойном поведении обвинили десятки женщин, среди которых звезды Голливуда первой величины - Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Добавим, что на прошлой неделе Стивен Сигал был назначен специальным представителем министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.