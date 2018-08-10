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Рассмотрение дел Сигала и Вайнштейна о домогательствах началось в США
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    Рассмотрение дел Сигала и Вайнштейна о домогательствах началось в США

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    Рассмотрение дел Сигала и Вайнштейна о домогательствах началось в США

    Вашингтон, 10 августа. Проверку новых обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против актера Стивена Сигала и продюсера Харви Вайнштейна, начала прокуратура Лос-Анджелеса.

    Как говорится в заявлении надзорного ведомства, дело в отношении Сигала, Вайнштейна, а также еще одного актера Энтони Андерсона департамент полиции передал на проверку в среду.

    «Газета.ru» напоминает, что в прошлом и текущем годах в Соединенных Штатах прокатилась череда скандалов, связанных с обвинениями деятелей шоу-бизнеса в домогательствах.

    Больше всех пострадал продюсер Харви Вайнштейн, которого в непристойном поведении обвинили десятки женщин, среди которых звезды Голливуда первой величины - Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

    Рассмотрение дел Сигала и Вайнштейна о домогательствах началось в США

    Добавим, что на прошлой неделе Стивен Сигал был назначен специальным представителем министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

    Автор: Константин Терехов
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