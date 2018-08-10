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«Никто ее спрашивать не собирается»: россияне ответили украинской писательнице, заявившей об опасности детей из Донбасса
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    «Никто ее спрашивать не собирается»: россияне ответили украинской писательнице, заявившей об опасности детей из Донбасса

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    «Никто ее спрашивать не собирается»: россияне ответили украинской писательнице, заявившей об опасности детей из Донбасса

    Киев, 10 августа. Россияне ответили детской писательнице из Украины Ларисе Ницой, которая заявила об опасности детей из ДНР и ЛНР для украинских школьников.

    Ранее Ницой возмутилась тем, что в летних лагерях отдыхают дети из Донецкой и Луганской народных республик. Как передавал телеканал ZIK, она задала вопрос, для чего украинских детей сводят с детьми из Донбасса. Писательница обратилась к Службе безопасности Украины и попросила ответить на вопрос, почему школьники из ДНР и ЛНР попадают в детские лагеря наравне с детьми «ветеранов АТО». Ницой считает, что дети из республик Донбасса на отдыхе «прославляют Россию» и опасны для юных украинцев.

    Напомним, Ницой известна русофобными высказываниями. Ранее украинская писательница Лариса Ницой похвасталась, что ввела в детском лагере «украиноязычный режим».

    Она автор таких книг как «Несокрушимые муравьи», «Страшное чудовище», «Ярик и рогатый Ми…».

    Автор: Алия Садыкова
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