«Никто ее спрашивать не собирается»: россияне ответили украинской писательнице, заявившей об опасности детей из Донбасса

Киев, 10 августа. Россияне ответили детской писательнице из Украины Ларисе Ницой, которая заявила об опасности детей из ДНР и ЛНР для украинских школьников.

Ранее Ницой возмутилась тем, что в летних лагерях отдыхают дети из Донецкой и Луганской народных республик. Как передавал телеканал ZIK, она задала вопрос, для чего украинских детей сводят с детьми из Донбасса. Писательница обратилась к Службе безопасности Украины и попросила ответить на вопрос, почему школьники из ДНР и ЛНР попадают в детские лагеря наравне с детьми «ветеранов АТО». Ницой считает, что дети из республик Донбасса на отдыхе «прославляют Россию» и опасны для юных украинцев.

Напомним, Ницой известна русофобными высказываниями. Ранее украинская писательница Лариса Ницой похвасталась, что ввела в детском лагере «украиноязычный режим».

Она автор таких книг как «Несокрушимые муравьи», «Страшное чудовище», «Ярик и рогатый Ми…».