«Как будто не Нуланд говорила, кого куда двигать»: политолог ответил украинке на слова о «вмешательстве» РФ

Москва, 10 августа. Известный политолог и историк Владимир Корнилов в эфире «Первого телеканала» поспорил с украинской коллегой о влиянии России и США на Украину.

Дискуссия развернулась, когда украинский политолог Олеся Яхно возмутилась тем, что в России обсуждают Украину, критикуют действующую власть в Киеве, а также советуют стране референдумы и федерализацию.

Корнилов в ответ указал на то, что Россия участвует в Минский процессе по приглашению украинской стороны. По словам политолога, РФ пригласили в Нормандский процесс для того, чтобы она «предлагала идеи по мирному урегулированию».

«Значит, Россия, участвуя в этих переговорах, не может обсуждать идеи для того, чтобы на эти земли пришло умиротворение?», — возмутился Корнилов.

Политолог также указал на то, что влияние на внутренние дела Украины оказывают США. Он напомнил о записях разговоров представителя Государственного департамента США Виктории Нуланд с дипломатом Джеффри Пайеттом. По словам Корнилова, речь в тех разговорах шла о продвижении Виталия Кличко на пост мэра Киева и Петра Порошенко на пост президента Украины.

«Как будто на пленках не Нуланд говорила с Пайеттом о том, какие персоналии куда двигать? Это выдумка, они просто говорили о каких-то институтах власти — Кличко на мэра, Порошенко — туда, и так далее», — ответил Владимир Корнилов оппоненту.

Напомним, Виктория Нуланд и Джеффри Пайетт сыграли важную роль во время Евромайдана на Украине в 2013-м году. По словам советника президента РФ Сергея Глазьева, запад активно использовал олигархов, чтобы убедить занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича не разгонять Майдан.

Главную роль в инструктаже украинских олигархов, по данным Глазьева, сыграла Виктория Нуланд. Она угрожала олигархам конфискацией имущества, в случае применения силы против участников Евромайдана.