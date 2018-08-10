Медведев рассказал, как РФ отреагирует на объявление Вашингтоном «экономической войны»

Москва, 10 августа. Дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Как отметил председатель правительства на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника, разговоры о возможном введении Вашингтоном новых санкций против России ему не хочется комментировать.

Он уточнил, что если США примут решение запретить деятельность банков или использования той или иной валюты, то это можно считать «объявлением экономической войны».

Медведев добавил, что «на такую войну» России надо будет отреагировать. При этом он подчеркнул, что ответные меры могут быть экономическими, политическими, а в случае необходимости — «иными методами». Медведев считает, что Вашингтон должен это понимать.

Напомним, ранее в США заявили о подготовке нового пакета санкций против России.