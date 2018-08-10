Власти Флориды ждут объяснений от сенатора, заявившего о «взломе выборов» Россией

Вашингтон, 10 августа. Правительство американского штата Флорида накануне потребовало объяснений от сенатора Билла Нельсона, который заявил о «взломе выборов» Россией.

Возмущенную реакцию властей американского региона вызвало высказывание политика изданию Tampa Bay Times о том, что якобы «россияне уже проникли в системы некоторых округов штата и теперь могут действовать в них».

В ответ на это секретарь штата Кен Детзнер в письме на имя главы комитета по разведке сената США Ричарда Барра написал о том, что подобного рода высказывания были приведены без каких-либо доказательств.

Добавим, что в связи с этим Детзнер запросил у Барра информацию о якобы имевшем место вмешательстве в предстоящее голосование в штате, которую Нельсон назвал «секретной».

Напомним, что в интервью Федеральному агентству новостей член Общественной палаты РФ Сергей Марков рассказал о факторах, которые толкают Соединенные Штаты во всем обвинять Россию.