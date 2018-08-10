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Семья летчика Ярошенко прилетит в США 20 августа
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    Семья летчика Ярошенко прилетит в США 20 августа

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    Семья летчика Ярошенко прилетит в США 20 августа

    Москва, 10 августа. Супруга и дочь российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летнее наказание в тюрьме американского города Данбери, прилетят в США 20 августа.

    Об этом рассказала жена россиянина Виктория. Отмечается, что женщина вместе с дочерью прилетят в Нью-Йорк 20 августа и будут находиться там до середины сентября. Она уточнила, что расстояние от места проживания до тюрьмы составляет около 100 километров.

    Как пишет газета «Известия», встречаться с осужденным можно четыре раза в неделю по два часа. Виктория Ярошенко поблагодарила российских дипломатов за помощь.

    Напомним, Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы 7 сентября 2011 года. В Соединенные Штата Америки летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Американские агенты якобы уличили летчика в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко отрицает свою вину, Москва считает дело сфабрикованным.

    Семья летчика Ярошенко прилетит в США 20 августа

    Автор: Алия Садыкова
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