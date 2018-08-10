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Маккейн обрадовался новым санкциям США против России
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    Маккейн обрадовался новым санкциям США против России

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    Маккейн обрадовался новым санкциям США против России

    Вашингтон, 10 августа. Американский сенатор Джон Маккейн обрадовался новым антироссийским санкциям Соединенных Штатов.

    Свои мысли на тему республиканец опубликовал в аккаунте в сервисе микроблогов в Twitter, отметив, что удовлетворен действиями государственного департамента в отношении Москвы. 

    «Радостно видеть… Конгресс должен продолжать контролировать процесс, чтобы быть уверенными, что санкции были быстро и в полном объеме имплементированы», — написал Маккейн.

    Как напоминает «Газета.ru», менее чем через две недели Вашингтон планирует ввести новые антироссийские санкции, бездоказательно обвиняя нашу страну в инциденте в британском Солсбери.

    Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, комментарий на происходящее в Facebook опубликовала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

    Маккейн обрадовался новым санкциям США против России

    При этом, напомним, российские власти неоднократно заявляли, что наша страна не имеет отношения к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также просили Запад подкрепить обвинения хоть какой-то доказательной базой.

    Автор: Константин Терехов
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