Маккейн обрадовался новым санкциям США против России

Вашингтон, 10 августа. Американский сенатор Джон Маккейн обрадовался новым антироссийским санкциям Соединенных Штатов.

Свои мысли на тему республиканец опубликовал в аккаунте в сервисе микроблогов в Twitter, отметив, что удовлетворен действиями государственного департамента в отношении Москвы.

«Радостно видеть… Конгресс должен продолжать контролировать процесс, чтобы быть уверенными, что санкции были быстро и в полном объеме имплементированы», — написал Маккейн.

Как напоминает «Газета.ru», менее чем через две недели Вашингтон планирует ввести новые антироссийские санкции, бездоказательно обвиняя нашу страну в инциденте в британском Солсбери.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, комментарий на происходящее в Facebook опубликовала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

При этом, напомним, российские власти неоднократно заявляли, что наша страна не имеет отношения к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также просили Запад подкрепить обвинения хоть какой-то доказательной базой.