Маккейн обрадовался новым санкциям США против России
Вашингтон, 10 августа. Американский сенатор Джон Маккейн обрадовался новым антироссийским санкциям Соединенных Штатов.
Свои мысли на тему республиканец опубликовал в аккаунте в сервисе микроблогов в Twitter, отметив, что удовлетворен действиями государственного департамента в отношении Москвы.
«Радостно видеть… Конгресс должен продолжать контролировать процесс, чтобы быть уверенными, что санкции были быстро и в полном объеме имплементированы», — написал Маккейн.
Как напоминает «Газета.ru», менее чем через две недели Вашингтон планирует ввести новые антироссийские санкции, бездоказательно обвиняя нашу страну в инциденте в британском Солсбери.
Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, комментарий на происходящее в Facebook опубликовала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
При этом, напомним, российские власти неоднократно заявляли, что наша страна не имеет отношения к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также просили Запад подкрепить обвинения хоть какой-то доказательной базой.