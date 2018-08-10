Вена, 10 августа. Во время матча между австрийским «Штурмом» и кипрским АЕКом в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы болельщик разбил бокалом голову лайнсмену Фредерику Кливеру.

Инцидент произошел в австрийском городе Грац на 78-й минуте матча. Один из болельщиков бросил в Кливера бокал, судья получил серьезное рассечение и был вынужден покинуть поле. Из-за беспорядков главный арбитр остановил матч на 40 минут, сообщает Газета.ru.

Бросивший бокал болельщик попытался скрыться, но стражи порядка сумели его задержать. Матч продолжился спустя 40 минут и завершился победой кипрского АЕКа со счетом 2:0.

За инцидент австрийскому «Штурму» грозят санкции УЕФА. Болельщиков клуба могут не допустить на следующий домашний матч в рамках еврокубков.