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Фанаты разбили голову арбитру во время матча «Штурм» — АЕК
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    Фанаты разбили голову арбитру во время матча «Штурм» — АЕК

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    Фанаты разбили голову арбитру во время матча «Штурм» — АЕК

    Вена, 10 августа. Во время матча между австрийским «Штурмом» и кипрским АЕКом в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы болельщик разбил бокалом голову лайнсмену Фредерику Кливеру.

    Инцидент произошел в австрийском городе Грац на 78-й минуте матча. Один из болельщиков бросил в Кливера бокал, судья получил серьезное рассечение и был вынужден покинуть поле. Из-за беспорядков главный арбитр остановил матч на 40 минут, сообщает Газета.ru.

    Бросивший бокал болельщик попытался скрыться, но стражи порядка сумели его задержать. Матч продолжился спустя 40 минут и завершился победой кипрского АЕКа со счетом 2:0.

    За инцидент австрийскому «Штурму» грозят санкции УЕФА. Болельщиков клуба могут не допустить на следующий домашний матч в рамках еврокубков.

    Автор: Виктор Мальцев
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