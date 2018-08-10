Появилось видео пожара в московской пятиэтажке

Москва, 10 августа. Пожарные потушили серьезное возгорание в доме на 3-й Хорошевской улице в российской столице.

Федеральное агентство новостей публикует кадры с места чрезвычайного происшествия – огонь охватил площадь примерно 400 квадратных метров, спасатели боролись с пожаром в течение нескольких часов.

Напомним, что сообщение о возгорании в жилой пятиэтажке поступило на пульт дежурного в начале второго ночи. Сообщалось, что первоначально загорелась квартира на последнем этаже, после чего огонь перекинулся на кровлю здания.

Пожар был ликвидирован около четырех часов утра, из горящего дома были эвакуированы порядка 60 человек. К сожалению, не обошлось без жертв – в одной из квартир были обнаружены два тела.

Работы на месте ЧП продолжаются до сих пор. Специалисты выясняют, что стало причиной ночного пожара.

