Глава департамента культуры Москвы рассказал о достижениях Брусникина в сфере актерского образования

Москва, 10 августа. Скончавшийся в четверг на 61-м году жизни педагог, заслуженный артист РФ и режиссер Дмитрий Брусникин совершил прорыв в сфере актерского образования. Такое мнение высказал глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

«Дмитрий Владимирович — удивительный человек, замечательный артист, великолепный режиссер и очень талантливый педагог. Мастерская Дмитрия Брусникина совершила прорыв в сфере актерского образования», — цитирует Кибовского ТАСС.

Он также отметил, что курс режиссера в Школе-студии МХАТ стал известен всей театральной Москве за один сезон. Кибовский назвал смерть Брусникина колоссальной потерей для театрального искусства, и отметил, что режиссер был «по-настоящему преданный своему делу человек».

Накануне Газета.ru сообщила, что в Москве на 61-м году жизни скончался основатель известной «Мастерской», художественный руководитель театра «Практика», заслуженный артист России Дмитрий Брусникин. Издание сообщило, что по неподтвержденной информации режиссер страдал в последние месяцы от сердечной недостаточности.