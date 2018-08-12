Сирия: РФ за сутки зафиксировала обстрелы в Алеппо и провинциях Латакия и Хама

Москва, 12 августа. Позиции армии Сирии (САА) за сутки были атакованы в провинциях Латакия и Хама, кроме того, боевики обстреляли гражданские объекты в городе Алеппо. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в САР.

«В течение суток были зафиксированы обстрелы позиций правительственных войск в населенных пунктах Бейт-Смайра, Сафсара, Кинсибба, Мамухия, Нахшебба, Хамрат, Сальма, Шиллиф и Кабух провинции Латакия, района ТЭЦ в населенном пункте Махарда, позиций правительственных войск в районе горы Телль-Баззам провинции Хама, а также района Халидея, позиций батальона охраны научно-исследовательского центра (четыре раза), позиций правительственных войск в городе Алеппо, района Халаса, Маканис-Эд-Дувайри и жилого квартала Хайи-Эль-Халидия города Алеппо», — сообщил журналистам руководитель Центра по примирению Алексей Цыганков.

Кроме того, Россия продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб».

За сутки сотрудники Центра по примирению передали жителям Алеппо 15 наборов с продовольствием. Еще 650 наборов получили жители населенного пункта Авенат-Эль-Кабира. Всего Россия провела 1892 акций, передав сирийским гражданам гумпомощь общим весом более 2896 тонн.

Российские специалисты также оказали медпомощь четверым жителям населенного пункта Мазлум в провинции Дейр-Эз-Зор и передали врачам перевязочный материал, детское питание, антибиотики и витамины.