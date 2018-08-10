Захарова ответила Госдепу, раскрывшему цель антироссийских санкций 

Москва, 10 августа. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление государственного департамента о цели новых антироссийских санкций.

Свои мысли на тему высказываний американского коллеги Захарова опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook, сначала процитировав слова Хизер Науэрт, которые растиражировали СМИ.

Напомним, что ранее официальный представитель Госдепа заявила, о том, что Соединенные Штаты Америки «хотели иметь более хорошие отношения с российским правительством».

«И санкции — это один инструмент из целого набора, при помощи которого мы можем попытаться настроить какое-либо правительство на улучшение поведения», — раскрыла «секрет успеха» мероприятия Науэрт.

«Что же это за набор-то, «при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США»?», — прокомментировала слова официального представителя Госдепа Мария Захарова.

Кроме прочего, в публикации в социальной сети Facebook, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства попросила американскую коллегу привести «пару примеров того, где и как этот «набор» сработал».

Как напоминает «Газета.ru», в среду в государственном департаменте сообщили, что Вашингтон 22 августа введет первый пакет новых антироссийских санкций в связи с инцидентом в Солсбери. В МИД заявили, что Россия займется проработкой ответных мер.