У Бутиной обострилось хроническое заболевание в американской тюрьме

Москва, 9 августа. У арестованной в США гражданки РФ Марии Бутиной обострился хронический артрит из-за холода в камере американской тюрьмы. Об этом заявили в посольстве РФ в США после посещения россиянки.

Диппредставители РФ отметили улучшение условий содержания Бутиной, которой разрешили пользоваться спортзалом и улучшили рацион. Кроме того, россиянке провели стоматологический осмотр и назначили лечение.

«Вместе с тем, из-за постоянно низкой температуры в камере у нее обострился хронический артрит. Ее не выводят на прогулки на воздух», — заявили в посольстве России.

Напомним, в США Бутину обвиняют в заговоре с целью шпионажа. Она была арестовала в июле в Вашингтоне. В МИД РФ ранее заявили, что власти США оказывают на россиянку психологическое давление, пытаюсь добиться от нее «признания».