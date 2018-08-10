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У Бутиной обострилось хроническое заболевание в американской тюрьме
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    У Бутиной обострилось хроническое заболевание в американской тюрьме

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    У Бутиной обострилось хроническое заболевание в американской тюрьме

    Москва, 9 августа. У арестованной в США гражданки РФ Марии Бутиной обострился хронический артрит из-за холода в камере американской тюрьмы. Об этом заявили в посольстве РФ в США после посещения россиянки.

    Диппредставители РФ отметили улучшение условий содержания Бутиной, которой разрешили пользоваться спортзалом и улучшили рацион. Кроме того, россиянке провели стоматологический осмотр и назначили лечение.

    «Вместе с тем, из-за постоянно низкой температуры в камере у нее обострился хронический артрит. Ее не выводят на прогулки на воздух», — заявили в посольстве России.

    Напомним, в США Бутину обвиняют в заговоре с целью шпионажа. Она была арестовала в июле в Вашингтоне. В МИД РФ ранее заявили, что власти США оказывают на россиянку психологическое давление, пытаюсь добиться от нее «признания».

    Автор: Катерина Михайлиди
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