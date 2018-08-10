Аварийная посадка крупнейшего военно-транспортного самолета ВВС США попала на видео

Вашингтон, 10 августа. Аварийная посадка огромного транспортного самолета на военной базе в США попала на видео. Запись размещена на канале Vuzeenews News в сервисе YouTube.

Инцидент произошел на военной базе в городе Сан-Антонио, штат Техас. Экипаж военно-транспортного самолета Lockheed C-5 Galaxy был вынужден совершить аварийную посадку из-за неисправности стойки переднего шасси. На записи видно, как самолет, сильно раскачиваясь, проезжает по взлетно-посадочной полосе.

Запись сделал случайный очевидец. Когда произошел инцидент, не сообщается. Видео опубликовано 9 августа.

Стратегический военно-транспортный самолет повышенной грузоподъемности Lockheed C-5 Galaxy считается крупнейшим военным самолетом в мире. По грузоподъемности он уступает лишь советским транспортным самолетам АН-225 и АН-124.