Сирия: военная полиция РФ выставит посты вблизи демилитаризованной зоны у Голанских высот

Дамаск, 10 августа. Военная полиция РФ выставит восемь постов вблизи демилитаризованной зоны у Голанских высот на сирийско-израильской границе.

Об этом рассказал журналистам заместитель командующего группировкой российских войск в Сирийской Арабской Республике по военной полиции Виктор Зайцев, добавив, что первый посту уже выставлен в Эль-Весии, что в провинции Эль-Кунейтра

При этом заместитель командующего группировкой Сергей Кураленко добавил, что посты будут выставлены перед демилитаризованной зоной, которую контролируют силы Организации Объединенных Наций.

«Подчеркиваю, в демилитаризованной зоне постов российской военной полиции не будет. Посты обеспечат мир в районах Сирии, а точнее в провинции Эль-Кунейтра», — цитирует генерал-лейтенанта РИА Новости.

Добавим, что миссия ООН провела первое самостоятельное патрулирование демилитаризованной зоны у Голанских высот на сирийско-израильской границе без сопровождения военной полиции РФ.

По словам Кураленко, подобного рода мероприятия позволят силам международной организации взять под контроль посты в демилитаризованной зоне на так называемой линии «Альфа», контролирующиеся израильскими военными.