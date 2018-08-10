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Безработных мигрантов выдворят из Британии после Brexit
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    Безработных мигрантов выдворят из Британии после Brexit

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    Безработных мигрантов выдворят из Британии после Brexit

    Лондон, 10 августа. Граждане Европейского союза, которые приезжают в Британию после Brexit, должны быть выдворены из королевства через три месяца в случае, если они не находят работу.

    Как заявили в Конфедерации британской промышленности (CBI), правительство должно ввести систему обязательной регистрации граждан ЕС. Для того, чтобы остаться в Британии более чем на три месяца, они должны доказать, что работают или учатся.

    CBI хочет, чтобы Кабмин создал «открытую и контролируемую» систему, которая позволила бы предприятиям и компаниям набирать сотрудников, в которых они нуждаются.

    План конфедерации предусматривает, что правительство королевства позволит бизнесу государства отдавать предпочтение при найме британским подданным, а не иностранным работникам.

    По словам заместителя генерального директора CBI Джоша Харди, «Великобритания должна получить свою новую иммиграционную систему, а открытость и контроль не должны быть представлены как противоположности».

    Конфедерации британской промышленности опубликовала последние рекомендации в новом докладе, в котором говорится, что система обязательной регистрации граждан ЕС будет «важным шагом на пути обеспечения контроля» границ королевства.

    Кроме того, в документе говорится, что неопределенность в отношении количества людей, въезжающих в Великобританию или покидающих ее, «смертельно подрывает доверие общественности к официальной иммиграционной статистике».

    Как пишет The Daily Telegraph, Великобритания ввела выездные проверки в 2015 году для людей, уезжающих в ЕС, но ранее не требовала от граждан Европейского союза регистрации при въезде в страну.
     

    Автор: Константин Терехов
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