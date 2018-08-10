Меню
Весь мир
Генсек ООН призвал к независимому расследованию авиаударов по мирным жителям в Йемене
Происшествия
Появилось видео пожара в московской пятиэтажке, унесшего жизни двоих жильцов
Следующая новость
Загрузка...

    Генсек ООН призвал к независимому расследованию авиаударов по мирным жителям в Йемене

    37

    Генсек ООН призвал к независимому расследованию авиаударов по мирным жителям в Йемене

    Нью-Йорк, 10 августа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил приведшие к гибели 50 человек и ранению 77 мирных жителей авиаудары по Йемену и призвал к их безотлагательному расследованию.

    «Генсек настоятельно призывает все стороны к деэскалации конфликта и конструктивному участию в политическом процессе, включая консультации, запланированные в сентябре в Женеве», — говорится в заявлении.

    Гутерреш также выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и обратил внимание на то, что во время проведения военных операций все стороны «должны предпринимать меры по защите мирных жителей и гражданских объектов». Генсек ООН также призвал к «независимому и безотлагательному расследованию инцидента».

    Гражданская война длится в Йемене с 2014 года. С правительством борются повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла». С 2015 года поддержку властям стала оказывать коалиция суннитских государств во главе с Саудовской Аравией. На прошлой неделе стало известно, что 6 сентября в Женеве может пройти первый раунд консультаций между сторонами йеменского конфликта.

    Ранее Газета.ru сообщила, что в результате авиаударов в Йемене погибли 50 человек, 77 получили ранения. Большинство погибших — дети в возрасте от 10 до 13 лет.

    Автор: Виктор Мальцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.