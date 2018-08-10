Генсек ООН призвал к независимому расследованию авиаударов по мирным жителям в Йемене

Нью-Йорк, 10 августа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил приведшие к гибели 50 человек и ранению 77 мирных жителей авиаудары по Йемену и призвал к их безотлагательному расследованию.

«Генсек настоятельно призывает все стороны к деэскалации конфликта и конструктивному участию в политическом процессе, включая консультации, запланированные в сентябре в Женеве», — говорится в заявлении.

Гутерреш также выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и обратил внимание на то, что во время проведения военных операций все стороны «должны предпринимать меры по защите мирных жителей и гражданских объектов». Генсек ООН также призвал к «независимому и безотлагательному расследованию инцидента».

Гражданская война длится в Йемене с 2014 года. С правительством борются повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла». С 2015 года поддержку властям стала оказывать коалиция суннитских государств во главе с Саудовской Аравией. На прошлой неделе стало известно, что 6 сентября в Женеве может пройти первый раунд консультаций между сторонами йеменского конфликта.

Ранее Газета.ru сообщила, что в результате авиаударов в Йемене погибли 50 человек, 77 получили ранения. Большинство погибших — дети в возрасте от 10 до 13 лет.