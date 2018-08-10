Комплекс по перевалке СПГ на Камчатке позволит нарастить экспорт в страны АТР — Медведев

Петропавловск-Камчатский, 10 августа. Дмитрий Медведев заявил, что создание на Камчатке комплекса по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) позволит нарастить экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Заявление на тему российской премьер-министр сделал в Петропавловске-Камчатском во время совещания, которое было посвящено строительству на полуострове перегрузочного комплекса для перевалки СПГ.

Кроме того, как считает глава российского кабинета министров, создание такого узла позволит увеличить объем перевозок по Северному морскому пути как минимум в три раза.

«Путь перейдет на круглогодичную загрузку, также это позволит обеспечить заказами российских судостроителей, планируется построить десять танкеров — газовозов ледового класса», — добавил Медведев.

Кроме прочего, как заявил председатель правительства России, строительство комплекса позволит реализовать проект по газификации Камчатского края. «Проект в целом важен для экономики Дальнего Востока», — резюмировал Дмитрий Медведев.