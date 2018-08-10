Куратора ЦРУ на Украине обвинили в разрушительной деятельности

Киев, 10 августа. Президент ассоциации психиатров Украины Семен Глузман написал директору ЦРУ Джине Хаспел открытое письмо с просьбой обратить внимание на деятельность куратора ЦРУ на Украине и брата исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Послание Глузман разместил в социальной сети Facebook.

Президент украинской ассоциации психиатров написал, что в 70-ые годы находился в «лагере для политических заключенных в СССР», где «испытывал огромное уважение» к США. Тогда Соединенные Штаты казались ему идеальным государством, которое активно защищало права человека в мире. Теперь, по мнению Глузмана, США поддерживают Украину в «тяжелом противостоянии» с Россией и пытаются помочь украинцам избавиться от разъедающей государственную систему коррупции.

В то же время, Глузман обвинил в коррупционной деятельности «официального куратора ЦРУ в Украине».

«Тем не менее, я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ в Украине», — пишет президент украинской ассоциации психиатров.

Глузман обвиняет Возняка в лоббировании личных интересов и.о. главы Минздрава Украины Уляны Супрун, чья «разрушительная деятельность» давно «очевидна для всего экспертного сообщества» страны.

Президент украинской ассоциации психиатров отметил, что знает о то, что Возняк «воздействует» на президента Украины Петра Порошенко, останавливая намерение главы государства снять Супрун с должности исполняющей обязанности министра здравоохранения. Такое поведение Возняка, по его мнению, «есть проявление той самой коррупции».

«Убедительно прошу вас: остановите господина Возняка!», — заключает Глузман.

Деятельность Ульяны Супрун в качестве и. о. министра здравоохранения ранее неоднократно вызывала критику популярных украинских политиков. Экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал работу Супрун, сравнив ее с доктором Менгеле. По словам политика, «в результате ее бурной деятельности Украина прочно вышла на 1-е место в мире по уровню смертности».

