Президент Абхазии пригласил Путина и Медведева на празднование 10-летия признания независимости страны

Москва, 10 августа. Владимир Путин и Дмитрий Медведев получили приглашения посетить празднование 10-летия признания Абхазии.

О том, что приглашения направлены российскому лидеру и премьер-министру РФ сообщил глава республики Рауль Хаджимба, добавив, что в Абхазию также приглашены руководителя ряда российских регионов.

«Направлены приглашения лидерам стран, признавших нас. В частности, отправлены соответствующие письма президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву», — цитируют Хаджимба «Известия».

Торжества, посвященные признанию Абхазии, как независимого государства, пройдут в Сухуме 26 августа. В этот день ровно 10 лет назад Российская Федерация признала суверенитет республики.

После этого независимость государства признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу. Кроме того, в мае текущего года о признании независимости Абхазии объявила Сирийская Арабская Республика.