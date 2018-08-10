Меню
Экономика
В Германии оценили убытки от продуктового эмбарго РФ
Россия
Комплекс по перевалке СПГ на Камчатке позволит нарастить экспорт в страны АТР — Медведев
Следующая новость
Загрузка...

    В Германии оценили убытки от продуктового эмбарго РФ

    256

    В Германии оценили убытки от продуктового эмбарго РФ

    Берлин, 9 августа. Доходы Германии от продуктового эмбарго РФ, введенного в ответ на санкции Запада, упали на 0,3% в сельскохозяйственном секторе и на 0,4% — в пищевой промышленности. Об этом заявили в министерстве по вопросам продовольствия и сельского хозяйства страны.

    «Согласно модельным расчетам, летом 2015 года доходы в секторе сельского хозяйства Германии временно упали из-за эмбарго на максимально 0,3%, а немецкой пищевой промышленности — максимально на 0,4%», — заявили в пресс-службе ведомства РИА Новости.

    Также в министерстве отметили, что товарообмен между двумя странами снизился еще до введения эмбарго.

    Ранее стало известно, что потери Запада от продуктового эмбарго РФ составили порядка 8,3 млрд долларов ежегодно, сообщает «Газета.ru».

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.