В Германии оценили убытки от продуктового эмбарго РФ

Берлин, 9 августа. Доходы Германии от продуктового эмбарго РФ, введенного в ответ на санкции Запада, упали на 0,3% в сельскохозяйственном секторе и на 0,4% — в пищевой промышленности. Об этом заявили в министерстве по вопросам продовольствия и сельского хозяйства страны.

«Согласно модельным расчетам, летом 2015 года доходы в секторе сельского хозяйства Германии временно упали из-за эмбарго на максимально 0,3%, а немецкой пищевой промышленности — максимально на 0,4%», — заявили в пресс-службе ведомства РИА Новости.

Также в министерстве отметили, что товарообмен между двумя странами снизился еще до введения эмбарго.

Ранее стало известно, что потери Запада от продуктового эмбарго РФ составили порядка 8,3 млрд долларов ежегодно, сообщает «Газета.ru».