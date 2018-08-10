СМИ рассказали, как российский фрегат выследил американскую подлодку в Средиземном море

Москва, 10 августа. Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» отследил в Средиземном море и взял на сопровождение американскую субмарину типа «Огайо».

Фрегат повстречался с американской подлодкой в апреле текущего года. Преследование длилось более двух часов. За это время российские моряки записали основные параметры подлодки. После расшифровки их добавят к акустическому портрету субмарины, сообщает со ссылкой на Главкомат ВМФ газета «Известия».

Ранее Газета.ru сообщила, что фрегат «Адмирал Эссен» вышел в Средиземное море в марте текущего года и вернулся в Севастополь в конце июня. Во время плавания экипаж корабля отработал навыки ведения боя, противолодочные задачи и провел артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям.