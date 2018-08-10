«Крымский сценарий» в Закарпатье: на Украине усмотрели новую «угрозу» со стороны Москвы

Киев, 10 августа. Москва якобы может разыграть «крымский сценарий» в Закарпатье, воспользовавшись «пророссийски настроенными» высокопоставленными венгерскими политиками. Очередную «угрозу» со стороны Москвы увидел бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша.

Он считает, что Будапешт демонстрирует благосклонность к Москве и готовность сотрудничать с правительством России во всех сферах. По его мнению, Венгрия «остается одной из самых зависимых от России стран». Прежде всего эта зависимость, по мнению экс-прокурора, сохраняется в сфере энергетики.

Политик также заявил, что ему видится «геостратегическая скоординированность» действий президента Венгрии Виктора Орбана и правительства России. В качестве подтверждения своих слов Голомша напомнил, что Будапештский меморандум, согласно которому Украина отказалась от ядерного статуса, был подписан в 1994 году в Венгрии.

По мнению экс-прокурора, шаги действующей исполнительной власти в Венгрии «способствуют глобальной политике гибридных агрессий» относительно «расшатывания ситуации» на Украине и в ЕС.

«Существует вероятность разыгрывания в Закарпатье Кремлем крымского сценария по лекалам псевдорефендумной истерии 2014 года путем использования пропутински настроенных высокопоставленных политиков Венгрии и реваншистского политикума Украины», — заявил Голомша на пресс-конференции в Киеве.

Напомним, жители Крыма отказались признать пришедшее к власти в 2014 году руководство Украины. На полуострове прошел референдум, на котором абсолютное большинство жителей Крыма высказались за вхождение в состав России.

Результаты референдума отказались признать на Украине и в ряде других стран мира. Киев считает полуостров «временно оккупированной территорией». Россия неоднократно указывала на то, что референдум был проведен в соответствии с международным правом и положениями устава ООН. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма закрыт для Москвы окончательно и пересмотру не подлежит.