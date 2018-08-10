Меню
Общество
Прощание с художником Андреем Крисановым состоится в Петербурге 10 августа
Общество
Прощание с художником Андреем Крисановым состоится в Петербурге 10 августа
Следующая новость
Загрузка...

    Прощание с художником Андреем Крисановым состоится в Петербурге 10 августа

    50

    Прощание с художником Андреем Крисановым состоится в Петербурге 10 августа

    Санкт-Петербург, 10 августа. Прощание с автором обложки альбома «Группа крови» группы «Кино», художником Андреем Крисановым состоится на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга в пятницу, 10 августа. Соответствующее сообщение опубликовано на его странице в Facebook.

    «Прощание с Андреем Крисановым состоится в пятницу 10 августа на Смоленском кладбище. Отпевание в храме Смоленской божьей матери в 13 часов», — говорится в сообщении.

    Художник скончался на 53-м году жизни. Крисанов родился в Новороссийске, был сессионным участником группы «Кино» в 80-х годах. В 1988 году художник оформил обложку альбома «Группа крови», работал над декларациями для выступлений группы «Кино». Андрей Крисанов также снялся в ряде фильмов, в том числе в картинах «Асса», «Последний герой», «Еловая субмарина: Виктор Цой. Дети минут» и «Рок».

    Автор: Виктор Мальцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.