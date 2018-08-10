Прощание с художником Андреем Крисановым состоится в Петербурге 10 августа

Санкт-Петербург, 10 августа. Прощание с автором обложки альбома «Группа крови» группы «Кино», художником Андреем Крисановым состоится на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга в пятницу, 10 августа. Соответствующее сообщение опубликовано на его странице в Facebook.

«Прощание с Андреем Крисановым состоится в пятницу 10 августа на Смоленском кладбище. Отпевание в храме Смоленской божьей матери в 13 часов», — говорится в сообщении.

Художник скончался на 53-м году жизни. Крисанов родился в Новороссийске, был сессионным участником группы «Кино» в 80-х годах. В 1988 году художник оформил обложку альбома «Группа крови», работал над декларациями для выступлений группы «Кино». Андрей Крисанов также снялся в ряде фильмов, в том числе в картинах «Асса», «Последний герой», «Еловая субмарина: Виктор Цой. Дети минут» и «Рок».