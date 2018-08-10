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Обвиненной в США в похищении собственных детей россиянке грозит 83 года тюрьмы
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    Обвиненной в США в похищении собственных детей россиянке грозит 83 года тюрьмы

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    Обвиненной в США в похищении собственных детей россиянке грозит 83 года тюрьмы

    Вашингтон, 10 августа. Обвиняемой в США в вывозе из страны собственных детей россиянке Богдане Осиповой грозит до 83 лет заключения по выдвинутым против нее новым обвинениям.

    Обвинения Осиповой предъявлены по четырем пунктам в вымогательстве в среду в федеральном суде в Уичито (штат Канзас).

    «По каждому из них ей грозит 20 лет лишения свободы и 250 тыс. долларов штрафа», — цитирует адвоката россиянки Алексея Тарасова ТАСС.

    Ранее Осиповой также предъявили обвинения в вывозе без согласования с супругом-американцем за пределы страны ее детей. За это Осиповой грозит три года тюрьмы.

    Суд над россиянкой назначен на 18 сентября. Если ее дети вернутся в США, дело Осиповой может быть пересмотрено. По словам адвоката, в этом случае россиянку могут выпустить на свободу.

    Богдана Осипова имеет двойное гражданство, у россиянки  двое несовершеннолетних детей от брака с гражданином США. Осипову обвиняют в том, что она в 2014 году вывезла детей в Россию, не согласовав выезд с их отцом. В сентябре прошлого года Осипову задержали агенты ФБР в Уичито.

    Автор: Виктор Мальцев
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