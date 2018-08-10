Два человека погибли во время пожара в московской пятиэтажке

Москва, 10 августа. Два человека погибли во время пожара в пятиэтажном доме на северо-западе Москвы. Об этом сообщают экстренные службы столицы.

Возгорание началось в пятиэтажном дома по 3-й Хорошевской улице в Москве. Площадь пожара быстро выросла до 400 квадратных метров, а прибывшие пожарные эвакуировали 60 человек.

Как сообщается, пожар начался в одной из квартир на последнем этаже, а затем перекинулся на кровлю дома. Пожару был присвоен второй номер сложности.

В одной из квартир пожарные обнаружили два тела, их личности сейчас устанавливаются, пишет РИА Новости. Для временного размещения эвакуированных жильцов к дому были отправлены автобусы. На месте происшествия работает начальник московского главка МЧС РФ Илья Денисов и психологи, пишет «Газета.ру».