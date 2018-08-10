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Британская полиция раскрыла миллионные расходы на расследование дел в Солсбери и Эймсбери
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    Британская полиция раскрыла миллионные расходы на расследование дел в Солсбери и Эймсбери

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    Британская полиция раскрыла миллионные расходы на расследование дел в Солсбери и Эймсбери

    Лондон, 10 августа. Великобритания потратила на расследование инцидентов с отравлениями в городах Солсбери и Эймсбери более 10 млн фунтов стерлингов (12,8 млн долларов), сообщает The Guardian.

    Расследованием инцидента занималась полиция графства Уилтшир, в котором находятся оба города. По данным издания, 1,3 млн фунтов стерлингов было потрачено на оплату сверхурочной работы полицейских. Для привлечения к расследованию сотрудников других ведомств ушло еще семь миллионов фунтов стерлингов. На прочие расходы, в том числе на замену полицейских машин из-за возможного заражения, власти выделили 347 тыс. фунтов стерлингов.

    Издание отмечает, что затраты на расследование Скотленд-Ярда не входят в указанную сумму.

    Инцидент в Солсбери произошел 4 марта. В британском городе были отравлены нервнопаралитическим веществом бывший сотрудник Главного разведывательного управления, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба пострадавших после лечения выписаны из больницы.

    Инцидент в Эймсбери произошел 4 июля и имел более тяжелые последствия. Местных жителей Чарльза Роули и Дон Стерджес доставили в больницу без сознания. По данным полиции оба пострадали от того же отравляющего вещества, что и Скрипали. Дон Стерджес скончалась 8 июля, Чарльза Роули вскоре пришел в сознание.

    Лондон обвинил Россию в причастности к первому инциденту, но не предъявил доказательств. Британские власти выслали из страны 23 дипломатов РФ и заморозили все двусторонние контакты на высоком уровне. Россия приняла зеркальные меры. Вскоре примеру Лондона последовал ряд западных стран. 

    Ранее МИД РФ указал на признаки того, что к отравлению Скрипалей могут быть причастны британские спецслужбы. В Москве также отметили, что власти Великобритании пренебрегают «всеми нормами международного права, этики и просто здравого смысла».

    В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Британия скрывает от своих граждан ключевые моменты инцидента и факт существования секретной лаборатории, где «проводились работы по созданию химического оружия» недалеко от Солсбери.

    Автор: Виталий Малясев
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