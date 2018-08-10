Жара в Великобритании напомнила о невыполненных обещаниях Мэй

Лондон, 10 августа. Несмотря на обещания британского премьер-министра Терезы Мэй улучшить качество обслуживания в системе здравоохранения и увеличить число рабочей силы, госпитали Великобритании едва справляются с наплывом пациентов, пострадавших от жаркой погоды, установившейся с прошлого месяца в Европе, пишет The Times.

Рекордно жаркая погода привела к тому, что более двух миллионов человек в прошлом месяце обратились в службу неотложной помощи, и напомнила о невыполненном обещании Мэй. Жара вызвала миллионы жалоб на проблемы с дыханием, кроме того, увеличилось число пациентов, обращающихся к врачам с порезами, вывихами и ушибами.

В целом, служба экстренной помощи в Великобритании оказалась серьезно загружена. Число обратившихся к врачам в июле этого года на 6,3% выше, чем в июле прошлого. Кроме того, 7,6% выросло число звонков в службу скорой помощи, достигнув 1,4 миллиона за месяц.

Из-за увеличившегося наплыва пациентов, больницы не справляются с оперативным оказанием помощи. 95% пациентов вынуждены ждать более четырех часов, чтобы получить медицинскую помощь.

«Эти цифры демонстрируют, что нагрузка на медицинские учреждения из-за чрезвычайно жаркой погоды существенно возросла. Хорошо известно, что жаркая погода увеличивает число граждан, обращающихся за врачебной помощью. Чаще всего от жары страдают пожилые люди, сталкивающиеся с обезвоживанием», ― заявил Ник Шривен, президент Общества неотложной медицины.

Он указал, что медслужбы Великобритании в очередной раз оказались не готовы к резко возросшему числу пациентов в летние месяцы. Шривен выразил надежду, что власти Соединенного Королевства учтут этот опыт и должным образом подготовятся к зимним месяцам, когда нагрузка на травмпункты также традиционно возрастает, пишет The Times.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее обещала, что на фоне Brexit правительство выполнит свои обещания и повысит качество медицинских услуг для населения, а также решит проблему нехватки персонала в больницах. Эксперты напоминают, что чаще всего от жары страдают пациенты с онкологическими заболеваниями и их семьи.