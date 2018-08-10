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Весь мир
Израиль заключил перемирие с ХАМАС на границе сектора Газа
Весь мир
Израиль заключил перемирие с ХАМАС на границе сектора Газа
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    Израиль заключил перемирие с ХАМАС на границе сектора Газа

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    Израиль заключил перемирие с ХАМАС на границе сектора Газа

    Москва, 10 августа. Власти Израиля и руководство движения ХАМАС договорились о перемирии на границе Израиля и сектора Газа. Соглашение было заключено на фоне усиления обоюдных обстрелов в данном регионе.

    Как сообщается, перемирие было подписано при посредничестве Египта, осуществлявшего контакты с обеими сторонами.

    «При египетском посредничестве достигнута договорённость между фракциями сопротивления и Израилем о перемирии, которое начинается с полуночи», ― приводит RT слова члена политбюро Демократического фронта освобождения Палестины Талаля Абу-Зарифы.

    Боевые действия в регионе длились почти двое суток; за это время палестинские боевики выпустили около 180 ракет и мин по южным регионам Израиля, пишет «Парламентская газета». Не менее семи человек получили ранения. В ответ израильская авиация нанесла удары по 150 целям в секторе Газе, в результате чего погибли трое местных жителей, включая женщину с ребенком.

    Автор: Антон Зарубин
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