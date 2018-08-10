Ученые рассказали, как покрой трусов влияет на качество спермы

Вашингтон, 10 июля. Плотно облегающее белье может негативно влиять на выработку сперматозоидов, понижая тем самым мужскую фертильность. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения под руководством Хорхе Чаварро.

Проведя анализ большого массива ранее опубликованных исследований, они пришли к выводу, что существует взаимосвязь между количеством сперматозоидов и покроем нижнего белья. В частности, было установлено, что мужчины, предпочитающие трусы-боксеры, имеют в концентрацию сперматозоидов примерно на 25% больше, чем остальные. Кроме того, в одной их эякуляции в среднем на 17% больше сперматозоидов, пишет «Газета.ру».

Напомним, что концентрация сперматозоидов является одним из главных показателей мужской фертильности. Другими параметрами являются подвижность сперматозоидов и процент живых сперматозоидов в эякуляте. Как отмечают европейские медики, за последние годы количество сперматозоидов у среднего мужчины упало на 40%.