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Ученые рассказали, как покрой трусов влияет на качество спермы
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    Ученые рассказали, как покрой трусов влияет на качество спермы

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    Ученые рассказали, как покрой трусов влияет на качество спермы

    Вашингтон, 10 июля. Плотно облегающее белье может негативно влиять на выработку сперматозоидов, понижая тем самым мужскую фертильность. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения под руководством Хорхе Чаварро.

    Проведя анализ большого массива ранее опубликованных исследований, они пришли к выводу, что существует взаимосвязь между количеством сперматозоидов и покроем нижнего белья. В частности, было установлено, что мужчины, предпочитающие трусы-боксеры, имеют в концентрацию сперматозоидов примерно на 25% больше, чем остальные. Кроме того, в одной их эякуляции в среднем на 17% больше сперматозоидов,  пишет «Газета.ру».

    Напомним, что концентрация сперматозоидов является одним из главных показателей мужской фертильности. Другими параметрами являются подвижность сперматозоидов и процент живых сперматозоидов в эякуляте. Как отмечают европейские медики, за последние годы количество сперматозоидов у среднего мужчины упало на 40%.

    Автор: Антон Зарубин
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