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«Понимает, что люди волнуются о нем»: украинский омбудсмен прокомментировала свежие фото Сенцова
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    «Понимает, что люди волнуются о нем»: украинский омбудсмен прокомментировала свежие фото Сенцова

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    «Понимает, что люди волнуются о нем»: украинский омбудсмен прокомментировала свежие фото Сенцова

    Киев, 10 августа. Украинский омбудсмен Людмила Денисова выложила на своей странице в Facebook фотографии Олега Сенцова, приговоренного к двадцати годам тюремного заключения за подготовку терактов в Крыму. По ее словам, фотографии были получены от ее российской коллеги Татьяны Москальковой.

    На опубликованных снимках Сенцов в тюремной форме стоит на фоне двух кроватей. Как сообщается, фотографии были сделаны сотрудниками ФСИН с согласия самого Сенцова. Затем, через Татьяну Москалькову он были переданы Денисовой.

    «Понимает, что люди волнуются о нем»: украинский омбудсмен прокомментировала свежие фото Сенцова

    «Только что от уполномоченного РФ поступили фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Олег понимает, что люди волнуются о нем», ― приводит слова Денисовой RT.

    Напомним, что российский суд в августе 2015 года приговорил Сенцова к двадцати годам тюрьмы за подготовку терактов на территории Крыма. Кроме того, к десяти годам лишения свободы был приговорен его сообщник Александр Кольченко, пишет газета «Известия». Еще два человека, также проходивших по этому делу, были приговорены к семи годам тюремного заключения.

    Автор: Антон Зарубин
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