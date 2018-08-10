«Понимает, что люди волнуются о нем»: украинский омбудсмен прокомментировала свежие фото Сенцова

Киев, 10 августа. Украинский омбудсмен Людмила Денисова выложила на своей странице в Facebook фотографии Олега Сенцова, приговоренного к двадцати годам тюремного заключения за подготовку терактов в Крыму. По ее словам, фотографии были получены от ее российской коллеги Татьяны Москальковой.

На опубликованных снимках Сенцов в тюремной форме стоит на фоне двух кроватей. Как сообщается, фотографии были сделаны сотрудниками ФСИН с согласия самого Сенцова. Затем, через Татьяну Москалькову он были переданы Денисовой.

«Только что от уполномоченного РФ поступили фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Олег понимает, что люди волнуются о нем», ― приводит слова Денисовой RT.

Напомним, что российский суд в августе 2015 года приговорил Сенцова к двадцати годам тюрьмы за подготовку терактов на территории Крыма. Кроме того, к десяти годам лишения свободы был приговорен его сообщник Александр Кольченко, пишет газета «Известия». Еще два человека, также проходивших по этому делу, были приговорены к семи годам тюремного заключения.