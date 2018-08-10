Воздушную разведку у российских границ за неделю вели 27 летательных аппаратов ― МО РФ

Москва, 10 августа. В течение недели разведкой у воздушных и морских границ РФ вели 27 летательных аппаратов. Об этом сообщает печатный орган министерства обороны России газета «Красная звезда».

В ответ на действия иностранных летательных аппаратов, дежурные силы ПВО РФ провели четырнадцать вылетов на перехват и сопровождение​​​. Случаев нарушения российской границы зафиксировано не было.

Кроме того, российские пилоты за ту же неделю в рамках боевой подготовки провели 273 летных смены на 86 различных аэродромах.

Напомним, что Федеральное агентство новостей в конце прошлого месяца сообщало о проведении IV Армейских международных игр (АрМИ-2018). Открытие игр состоялось в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот», а сами мероприятия пройдут на 24 полигонах семи государств. Завершатся игры в эту субботу, 11 августа.