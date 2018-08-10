Российских молодоженов могут обязать заключать брачный контракт

Санкт-Петербург, 10 августа. Молодоженов могут обязать заключать брачный контракт перед свадьбой. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Поводом для такой инициативы стал громкий бракоразводный процесс Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которые не сумели поделить совместно нажитое имущество. Как отметил сам депутат, проблема раздела имущества в последние годы стала уже тенденцией. Помочь ее разрешению могли бы брачные договоры, однако в России такая практика не прижилась. Петров выступил с инициативой сделать заключение брачного контракта обязательным.

«Необходимо еще на берегу договориться, что будет в случае развода с недвижимостью и сбережениями. Что будет в случае измены. И самое главное, останутся дети с одним из родителей или будут по очереди проживать то с мамой, то с папой», — приводит его слова издание «Ридус».

По данным Росстата, в прошлом году на 1,05 миллиона браков пришлось 611 тысяч разводов. Как сообщает газета «Известия», таким образом, распалось более 58% заключенных браков. В то же время, в 2016 году этот показатель составлял более 60%.