Полиция Венесуэлы заявила о прогрессе в расследовании покушения на Мадуро

Мехико, 10 августа. Общее число подозреваемых в покушении на лидера Венесуэлы Николаса Мадуро возросло до 25 человек. Об этом глава МВД страны Нестор Ревероль.

Ранее власти сообщали о 19 подозреваемых. Ревероль в Twitter рассказал, что в расследовании «неудавшегося убийства президента» наметился прогресс: подозреваемыми стали 25 человек.

Informamos al país los avances registrados en las investigaciones del magnicidio en grado de frustración contra el Pdte. @NicolasMaduro perpetrado el pasado #4Ago, acto terrorista por en el que se encuentran 25 personas investigadas #9Ago pic.twitter.com/wWVqpEAWUC — Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) August 9, 2018

Покушение на Мадуро было совершено 4 августа во время парада в Каракасе. К трибуне, на которой находился венесуэльский лидер, направились несколько беспилотников со взрывчаткой. В результате ранения получили семеро гвардейцев, сам Мадуро серьезно не пострадал.

Мадуро обвинил в организации покушения оппозиционных депутатов парламента Хулио Борхеса и Хуана Рекесенса. Вскоре, как сообщала «Газета.ру», Национальное учредительное собрание Венесуэлы лишило их парламентской неприкосновенности. Сам Борхес назвал покушение фарсом. Он утверждает, что видео, на котором запечатлен момент атаки на Мадуро, является инсценировкой.

Как сообщал RT в четверг министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса и генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб провели встречу с советником посольства Колумбии в Каракасе Аугусто Бланко и запросили у него экстрадицию подозреваемых в покушении на Мадуро.