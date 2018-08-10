Родители Меланьи Трамп получили американское гражданство

Вашингтон, 10 августа. Мать и отец первой леди США Мелании Трамп Виктор и Амалия Кнавс получили американское гражданство. В феврале этого года пара получила вид на жительство в США.

Супруги Кнавс ранее проживали в Словении, однако с февраля этого года они получили вид на жительство в США. В этот четверг они были приведены к присяге, получив американское гражданство. Как пишет интернет-издание «Свободная пресса», ранее президента США Дональда Трампа неоднократно упрекали в том, что он дал статус постоянных жителей страны родителям своей жены в обход других кандидатов.

Напомним, что Мелания Трамп, в девичестве – Кнавс, была рождена в югославском городе Ново-Место, входящим сейчас в состав Словении. Ее отец продавал автомобили, а мать работала на текстильной фабрике, пишет газета «Известия».