Сирия, 10 августа. САА обнаружила массовое захоронение в Даръа; «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает обстрелы САА в Латакии; ИГ1 понесло потери в Эс-Сувейде. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили массовое захоронение в городе Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: продолжает вести провокационные обстрелы САА в Латакии.

«Исламское государство»1: понесло потери в ходе перестрелки с САА в Восточной Эс-Сувейде.

Провинция Латакия

По неподтвержденным данным, опубликованным Telegram-каналом @nors2017, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» на северо-востоке провинции развернули минометные позиции в районе горы Джебель-Барза. Отмечается, что это позволит исламистам вести огонь по району населенного пункта Зуайкат.

Кроме этого, по данным Telegram-канала @stepnews, боевики продолжают наносить минометные удары по поселениям Икко, Сараф и Руйсет-Искандер.

Напомним, несколько дней назад группировка «Джебель аль-Ислам» попыталась захватить Сараф и даже на какое-то время вошла в этот населенный пункт. Однако после нескольких часов вооруженного противостояния подразделениям САА все-таки удалось вернуть контроль над населенным пунктом.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия обнаружила массовое захоронение в городе Даръа, пишет информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на заявление «Национальных сил обороны» (NDF). Массовое захоронение находилось в районе Аль-Манишия, который несколько лет контролировали боевики вооруженных группировок. Отмечается, что 11 найденных тел могут принадлежать сирийским военнослужащим, которые считались пропавшими без вести с начала вооруженного конфликта в Сирии.

Напомним, правительственные войска при поддержке ВКС РФ полностью восстановили контроль над юго-западными провинциями Даръа и Эль-Кунейтра в начале прошлой недели. В настоящее время на освобожденных от боевиков территориях ведутся мероприятия по разминированию и возвращению беженцев.

Провинция Идлиб

Боевики продолжают способствовать эскалации напряженности в провинции Идлиб и готовятся к ведению боевых действий против правительственных войск. По информации источника в Telegram @NewsTerkey1, «Хайят Тахрир аш-Шам» стягивает силы в районы населенных пунктов Хабит и Хан-Шейхун.

Напомним, последнее время наиболее радикально настроенные джихадисты, действующие в зоне деэскалации «Идлиб», ведут провокационные обстрелы позиций правительственных войск и жилых кварталов прифронтовых населенных пунктов. Кроме этого, исламисты пытаются сорвать процесс мирного урегулирования, проводя аресты боевиков и мирных жителей, которые выступают в поддержку примирения с законным сирийским правительством.

Провинция Эс-Сувейда

В восточных окрестностях деревни Рдеме-эш-Шаркия правительственными войсками был обнаружен отряд «Исламского государства», сообщает Telegram-канал @SyriawatanNews. В ходе непродолжительной перестрелки несколько боевиков было уничтожено, однако некоторым все-таки удалось отступить и скрыться в пустынных районах Восточной Эс-Сувейды. Источник не исключает, что террористы могли направиться в район Ат-Танфа, где находится американская военная база.

Напомним, в последнее время в провинциях Эс-Сувейда, Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор наблюдается активизация боевиков «Исламского государства». Военные эксперты уверены, что это связано с деятельностью военнослужащих США в так называемой 55-километровой зоне вокруг Ат-Танфа. Соединенные Штаты не допускают туда никого, в том числе гуманитарные конвои, жизненно необходимые для беженцев в лагере «Эр-Рукбан». Однако это не мешает мобильным группам «Исламского государства» беспрепятственно пересекать незаконно оккупированные США территории, совершая набеги в соседние провинции. Подобные сведения позволяют говорить о прямом или косвенном сотрудничестве Пентагона с террористами ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)