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Момент наезда маршрутки на пешеходов в Мытищах попал на видео
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    Момент наезда маршрутки на пешеходов в Мытищах попал на видео

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    Момент наезда маршрутки на пешеходов в Мытищах попал на видео

    Москва, 10 августа. Видео страшного ДТП в Мытищах, в результате которого под колесами автобуса оказались три пешехода, опубликовано в Сети.

    Авария произошла вечером в четверг в районе Шараповского проезда Мытищ в Московской области. Маршрутный автобус протаранил группу пешеходов на «зебре» и врезался в маршрутку №14. Причиной аварии могла стать техническая неисправность.

    По предварительным данным, у маршрутки внезапно заглох двигатель и заклинило тормоза. Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало список пострадавших в ДТП. Тяжелые травмы получили две женщины.

    Камеры видеонаблюдения засняли момент аварии. Видно, что автобус не снижает скорость перед пешеходным переходом, а на полном ходу сбивает пешеходов и врезается в другую маршрутку. Видео с места происшествия опубликовал «Пятый канал».

    Автор: Олеся Волкова
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