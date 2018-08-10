Момент наезда маршрутки на пешеходов в Мытищах попал на видео

Москва, 10 августа. Видео страшного ДТП в Мытищах, в результате которого под колесами автобуса оказались три пешехода, опубликовано в Сети.

Авария произошла вечером в четверг в районе Шараповского проезда Мытищ в Московской области. Маршрутный автобус протаранил группу пешеходов на «зебре» и врезался в маршрутку №14. Причиной аварии могла стать техническая неисправность.

По предварительным данным, у маршрутки внезапно заглох двигатель и заклинило тормоза. Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало список пострадавших в ДТП. Тяжелые травмы получили две женщины.

Камеры видеонаблюдения засняли момент аварии. Видно, что автобус не снижает скорость перед пешеходным переходом, а на полном ходу сбивает пешеходов и врезается в другую маршрутку. Видео с места происшествия опубликовал «Пятый канал».