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Семак оценил шансы «Зенита» отыграться после разгрома от минского «Динамо»
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    Семак оценил шансы «Зенита» отыграться после разгрома от минского «Динамо»

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    «Вернуться в игру возможно»: Семак верит, что «Зенит» сможет отыграться за поражение от «Динамо»

    Санкт-Петербург, 9 августа. Несмотря на разгромное поражение в матче против минского «Динамо», у «Зенита» остаются шансы на возвращение в игру, считает главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

    По его словам, не в пользу петербургской команды сложился лишь первый тайм, а уже во втором «Зенит» начал играть лучше, хотя переломить ситуацию на поле уже не получилось. Признав, что поражение от минской команды было «обидным». Семак отметил, что у его подопечных остаются шансы на возвращение в игру.

    «Это обидное поражение, но у нас есть неделя для подготовки к ответному матчу, в котором вернуться в игру будет сложно, но возможно», ― приводит слова Семака RT.

    Он добавил, что одной из причин поражения его команды стало плохое исполнение стандартных положений и некоторые ошибки технического характера.

    Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, минское «Динамо» разгромило «Зенит» со счетом 4:0 в домашнем матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге.

    Автор: Антон Зарубин
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