Семак оценил шансы «Зенита» отыграться после разгрома от минского «Динамо»

Санкт-Петербург, 9 августа. Несмотря на разгромное поражение в матче против минского «Динамо», у «Зенита» остаются шансы на возвращение в игру, считает главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

По его словам, не в пользу петербургской команды сложился лишь первый тайм, а уже во втором «Зенит» начал играть лучше, хотя переломить ситуацию на поле уже не получилось. Признав, что поражение от минской команды было «обидным». Семак отметил, что у его подопечных остаются шансы на возвращение в игру.

«Это обидное поражение, но у нас есть неделя для подготовки к ответному матчу, в котором вернуться в игру будет сложно, но возможно», ― приводит слова Семака RT.

Он добавил, что одной из причин поражения его команды стало плохое исполнение стандартных положений и некоторые ошибки технического характера.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, минское «Динамо» разгромило «Зенит» со счетом 4:0 в домашнем матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге.