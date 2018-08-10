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Директор «Практики» рассказал о заслугах Брусникина
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    Директор «Практики» рассказал о заслугах Брусникина

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    Директор «Практики» рассказал о заслугах Брусникина

    Москва, 10 августа. Дмитрий Брусникин был достойным и профессиональным человеком и хотел применить к театру «Практика», где он был художественным руководителем, новую модель театра, рассказал директор театра Борис Мездрич.

    В четверг скончался заслуженный артист РФ Дмитрий Брусникин. Он возглавил «Практику» в мае, а официально был назначен на должность худрука всего два дня назад, 7 августа. 

    «За то небольшое время, которое мы с ним были, у меня самые лучшие впечатления. Бывает так, когда сразу понимание, поддержка и порядочность ощущается, профессионализм», — заявил Мездрич в интервью ТАСС.

    По словам Мездрича, Брусникин хотел развивать на базе «Практики» новую модель театра, «когда труппа формируется из спектаклей студий-резидентов, мастерских, отдельных проектов». Директор театра добавил, что такой тип дает больше разнообразия в театральном ландшафте, чем репертуарный театр.

    Ранее Федеральному агентству новостей источник, близкий к семье актера, сообщил, что последние два месяца Брусникин лечился от сердечной недостаточности. Врачи отмечали положительную динамику, однако накануне его состояние резко ухудшилось.

    Автор: Олеся Волкова
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