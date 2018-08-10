Гендиректор петербургской строительной компании задержан за хищение 482 млн рублей

Санкт-Петербург, 10 августа. Генеральный директор петербургской строительной компании был задержан по подозрению в хищении 482 миллионов рублей у дольщиков. Об этом сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области​​​.

Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленник собирал средства якобы на строительство жилых домов во Всеволожском районе Ленобласти. Правоохранительным органам удалось установить, что он присвоил денежные средства себе, отказавшись выполнять возложенные на него договором обязанности.

«От противоправной деятельности подозреваемого пострадали более 1000 человек, общая сумма ущерба превысила 482,3 миллиона рублей», ― говорится в сообщении ГУ МВД.

В настоящий момент, как сообщает РИА Новости, 54-летний гендиректор компании находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», пишет «Газета.ру».