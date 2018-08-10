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В Госдуме потребовали от «Победы» отказаться от платной регистрации на рейсы
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    В Госдуме потребовали от «Победы» отказаться от платной регистрации на рейсы

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    В Госдуме потребовали от «Победы» отказаться от платной регистрации на рейсы

    Москва, 9 августа. Депутат от ЛДПР Василий Власов написал в Минтранс и авиакомпанию «Победа» письма с протестом против введения платной регистрации на зарубежные рейсы. 

    В среду стало известно, что лоукостер «Победа» принял решение отменить бесплатную регистрацию на рейсы в зарубежных аэропортах. 

    Член Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов назвал недопустимым введение платы за регистрацию.

    В интервью «Парламентской газете» депутат обратил внимание на то, что некоторые билеты за границу будут стоить чуть ли не дешевле, чем регистрация на рейс. В среднем билет авиакомпании за границу обходится в три тысячи рублей, а доплату предлагается ввести в размере двух тысяч рублей.

    Власов подчеркнул, что не все пассажиры смогут зарегистрироваться онлайн, а значит авиакомпания вынуждает своих пассажиров платить 25 евро за регистрацию.

    Ожидается, что нововведение вступит в силу с конца октября. Перевозчик заявляет, что это вынужденный шаг, чтобы не повышать стоимость авиабилетов. Как сообщали «Известия», к этому может привести резкий рост цен на топливо.

    Автор: Олеся Волкова
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