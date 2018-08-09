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ФАН публикует список пострадавших при наезде автобуса на пешеходов в Подмосковье
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    ФАН публикует список пострадавших при наезде автобуса на пешеходов в Подмосковье

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    ФАН публикует список пострадавших при наезде автобуса на пешеходов в Подмосковье

    Москва, 9 августа. В распоряжении Федерального агентства новостей оказался список пешеходов, пострадавших в результате наезда автобуса в подмосковных Мытищах. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили три человека.

    Тяжелые травмы в ходе ДТП получили 17-летняя девушка и 44-летняя Ольга А. У первой пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти; сейчас она находится в реанимации. Вторая также была доставлена в реанимацию в крайне тяжелом состоянии с переломом основания черепа.

    Еще одна пострадавшая ― Наталья Т. ― получила не представляющие угрозы для жизни травмы и от госпитализации отказалась.

    По предварительным данным, ДТП произошло из-за технической неисправности автобуса, у которого отказали тормоза. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертизы.

    Автор: Антон Зарубин
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