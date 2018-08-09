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Названа причина ДТП с тремя пострадавшими в Подмосковье
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    Названа причина ДТП с тремя пострадавшими в Подмосковье

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    Названа причина ДТП с тремя пострадавшими в Подмосковье

    Москва, 9 августа. Причиной ДТП с участием маршрутного автобуса в Мытищах мог стать отказ тормозов.

    ДТП произошло в четверг вечером в районе Шараповского проезда города Мытищ Московской области. Маршрутный автобус №14 наехал на трех пешеходов на «зебре». Все произошло около автовокзала.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, автобус принадлежит компании «ТрансИнвест». По предварительным данным, водитель в момент аварии был трезв. На данный момент основной версией считается отказ тормозов. Однако окончательно причины ДТП будут известны только после технической экспертизы. 

    В ДТП пострадали три человека. Две женщины госпитализированы в тяжелом состоянии. Третья пострадавшая — 17-летняя девушка — от госпитализации отказалась. В момент аварии в салоне автобуса находились пассажиры, никто из них не пострадал.

    Автор: Олеся Волкова
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