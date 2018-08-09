Госдеп США назвал цель новых антироссийских санкций

Вашингтон, 9 августа. Целью американских властей, вводящих новый пакет санкций против России, является «улучшение поведения» РФ. С таким заявлением выступила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, власти США хотят иметь лучшие отношения с Россией, однако есть ряд вопросов, которые вызывают «взаимную обеспокоенность». Науэрт объяснила, что во многом это вызвано тем, что Россия и США являются «большими странами».

«Когда у вас такая ситуация, то вы вынуждены вести дискуссии с другими правительствами. И санкции этот тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство к лучшему поведению», ― добавила она.

Напомним, что власти США объявили о введении нового пакета антироссийских санкций в связи с так называемым «делом Скрипалей». Предположительно, речь идет о полном запрете экспорта в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй пакет санкций, который может быть введен через три месяца после первого, включает резкое снижение уровня дипломатических отношений, а также почти полное прекращение американского экспорта.